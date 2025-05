Avião é furtado do aeroporto de Redenção nesta sexta-feira

Na madrugada desta sexta-feira (30), uma aeronave modelo Cessna 210, de prefixo PS-MNS, foi furtada do aeroporto de Redenção, no sul do Pará. O avião pertence ao empresário Marcos Aurélio, figura bastante conhecida na cidade.

O caso chamou a atenção pela ousadia dos criminosos e pela natureza incomum do crime. Enquanto furtos de motos e carros são relativamente frequentes na região, o desaparecimento de uma aeronave é considerado um episódio inédito e alarmante pelas autoridades locais.

A Polícia Civil já foi acionada e investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do avião, e as circunstâncias do furto ainda estão sendo apuradas. Imagens de câmeras de segurança do aeroporto devem ser analisadas para ajudar na identificação dos suspeitos e na reconstrução da rota de fuga.

A população segue atenta, e o caso vem gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa local e regional. Mais informações serão divulgadas assim que houver atualizações oficiais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações do Smart Notícias/ Foto: Reprodução)