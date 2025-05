Novo statuto da segurança privada é tema de debate em Redenção

A Polícia Federal promoveu uma reunião sobre a segurança privada em eventos com base no Novo Estatuto da Segurança Privada, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará – Subseção de Redenção, sul do Pará. O encontro reuniu profissionais da área, autoridades e demais interessados no tema.

O evento teve como objetivo apresentar e debater as principais mudanças trazidas pelo novo marco legal da segurança privada no Brasil, além de discutir os impactos esperados para o setor.

O debate proporcionou um espaço de aprendizado, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre profissionais da área, autoridades e demais interessados no tema.

Com a participação de representantes da Polícia Federal, foram abordadas as principais alterações legislativas, bem como os desafios relacionados à regulamentação e à fiscalização dos serviços de segurança privada no País.

Estiveram presentes representantes também das Prefeituras de Redenção, Rio Maria, Floresta do Araguaia e Conceição do Araguaia, da Superintendência da Polícia Civil, do Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. (A Notícia Portal com informações com informações da Assessoria de Imprensa da PF no Pará/ Foto: Ascom da Polícia Federal)