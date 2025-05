Envolvido na morte do dentista de Tucumã é preso novamente no interior do Pará

A Polícia Militar do Pará recapturou, na tarde desta terça-feira (27), Kauan Viana Lima, acusado de envolvimento na morte do dentista Dr. Gustavo Oliveira, em Tucumã. Kauan estava foragido da Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 17h25, durante patrulhamento no Assentamento CAIP, Vila União, zona rural de Paragominas. Segundo a PM, o suspeito foi abordado em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados uma trouxa de maconha, uma faca, um isqueiro, papel de enrolar cigarro e um celular.

Após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de recaptura em aberto. O acusado foi encaminhado à UPA para exames e, em seguida, apresentado na 13ª Seccional da Polícia Civil. A ação foi conduzida por policiais do 71° PPD, com apoio do 19° BPM e do CPR VI.

O crime: Dr. Gustavo Oliveira foi assassinado em 2023 em Tucumã, em um caso que causou forte comoção na região sul do Pará. Segundo a Polícia Civil, o crime foi planejado e executado por pelo menos seis pessoas, motivado por interesses pessoais e financeiros. O dentista foi atraído para uma emboscada e morto de forma brutal.

A prisão do foragido representa mais um passo importante para a elucidação completa do crime e reforça o compromisso das autoridades com a responsabilização de todos os envolvidos no assassinato de Dr. Gustavo Oliveira. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de Juscelino Show na Net/ Foto: PMPA)