Redenção: Homem é morto com golpes de arma branca

Anderson Ferreira dos Santos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (10), em Redenção, no sul do Pará. Ele teria sido “desovado” perto da unidade de saúde da avenida Marechal Rondon, mas não assassinado no local.

Pelos levantamentos iniciais da Polícia Militar, o homem teria sido morto com golpes de arma branca. As autoridades trabalham para identificar a vítima e tentar encontrar possíveis suspeitos.

Por nota, a Polícia Civil informou que “…a vítima, Anderson Ferreira dos Santos, foi encontrada sem vida em via pública e apresentava lesões provocadas por arma branca. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Homicídios de Redenção para apurar o crime e identificar os envolvidos”.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

(A Notícia Portal/ Matéria de Fato Regional)