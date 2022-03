REDENÇÃO: Famílias da colônia Mata Geral recebem atendimento do CRAS

No período de 28/03 a 01/04 a equipe volante do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Redenção, realiza atividades na comunidade Mata Geral, ministrando curso de panificação, fotos 3×4 para documentos de identificação em parceria com a Polícia Civil, atendimento médico e odontológico como exame Preventivo do Câncer de Colo do Útero (PCCU), vacinação e higiene bucal.

Na comunidade da Mata Geral os trabalhos estão sob a coordenação da Assistente Social Marta Rodrigues, no cumprimento da programação com encerramento das atividades na sexta-feira (01/4) quando serão entregues certificados aos participantes do curso.

O CRAS Volante tem o objetivo de prestar serviços de assistência social para as localidades mais afastadas dos pontos fixos de referência.

Fonte: Ascom/Secretaria de Assistência Social