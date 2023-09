Governador Helder Barbalho entrega pavimentação da PA-477 e anuncia novo trecho de obras em Piçarra

Obras de pavimentação em mais um trecho da PA-477, em Piçarra, sudeste do Pará, começam nesta sexta-feira (29). O governador Helder Barbalho (MDB) vai ao município para assinar a ordem de serviço dos trabalhos. É a segunda obra de integração e infraestrutura nas regiões do Araguaia e Carajás anunciada nesta semana. Nesta quinta-feira (28), o novo trecho da PA-287, em Cumaru do Norte, foi autorizado pelo Governo do Estado.

Na visita, Helder vai entregar um trecho da PA-477 já pavimentado, que vai de Piçarra ao entroncamento da vila Armazém Castro, que soma 13 km de extensão. As obras vão seguir desse ponto até Vila Nova, com mais 20 km de extensão.

A rodovia está recebendo rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, terraplanagem, asfaltamento, e sinalização de trânsito horizontal e vertical. Ao todo, a via tem 115 km de extensão e liga Piçarra, na região sudeste, aos municípios de Xinguara e São Geraldo do Araguaia, no sul do Pará.

A obra no novo trecho envolve investimento superior a R$ 41 milhões, e deve gerar uma média de 110 empregos diretos e quase 240 indiretos.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)