NORDESTE DO PARÁ: Chacina deixa seis pessoas mortas em Mãe do Rio

Moradores do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, viveram momentos de terror na noite desta quarta-feira (24) por volta das 19:30. Uma chacina vitimou seis pessoas em um curto intervalo de tempo, em vários bairros da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. As informações são de que quatro homens que estavam armados, em um carro particular, fizeram os disparos contra as vítimas. Um dos mortos seria o irmão do homem que atentou contra a vida de um policial militar na manhã de quarta. Os autores dos crimes continuam foragidos.

POLICIAL É VITIMA DE ATENTADO: Um policial militar foi vítima de tentativa de homicídio no início da manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento entre as rodovias BR-010 (Belém-Brasília) e PA-252, na altura do município de Mãe do Rio, nordeste paraense. Após troca de tiros, o agressor, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O policial foi alvejado com quatro tiros, mas foi socorrido e não corre risco de vida.

FORÇA TAREFA: A força-tarefa que foi organizada em caráter de urgência, com representantes da Segup, Polícia Civil, Polícia Militar e CPC Renato Chaves, embarcou no início da manhã desta quinta-feira (25), em um avião do Grupamento Aéreo do Pará (Graesp) em direção ao município de Mãe do Rio, nordeste paraense.

Equipes das Polícias Civil e Militar estão apurando as circunstâncias do crime e fazem diligências na área. O policiamento na cidade foi reforçado por guarnições das PMs, Ronda Tática Metropolitana (Rotam), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core, da Polícia Civil), peritos do CPC Renato Chaves, além de uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar. (da redação, com informações de O Liberal e Portal Tailândia)