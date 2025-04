Ação rápida evita tragédia em kitnet no município de São Félix do Xingu

Uma possível tragédia foi evitada graças à atuação conjunta de agentes de segurança pública e profissionais de saúde em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada em uma kitnet da cidade, onde a pronta resposta das equipes envolvidas foi essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos envolvidos.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes completos sobre o caso, mas destacaram que a situação exigia uma intervenção imediata e coordenada. A atuação eficaz dos profissionais evitou que o incidente tomasse proporções mais graves.

Mais informações devem ser divulgadas à medida que as investigações avançam. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: TV Liberal).

Assista o vídeo do incêndio no instagram: https://www.instagram.com/reel/DIbgJQeuvRw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==