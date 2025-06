Homem é flagrado com espingarda e munições durante abordagem da PM em Sapucaia

Um homem foi detido na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 10h, após ser flagrado portando uma arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar na entrada da cidade de Sapucaia, sudeste do Pará.

De acordo com o relatório do 17° Batalhão da Polícia Militar (17° BPM), a guarnição da viatura 1710, composta pelo 3º Sargento Souza, Cabo Francisco e Soldado S. Cardoso, realizava a Operação Saturação determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa quando recebeu uma denúncia via NIOP sobre um caminhão suspeito trafegando na rodovia entre Xinguara e Sapucaia.

O veículo, um caminhão Volkswagen de placa SCM 3H95, foi interceptado nas proximidades do Sindicato Rural de Sapucaia. Durante a abordagem, o condutor, identificado como Weudes Gomes do Carmo, natural de Porangatu (GO) e residente em Parauapebas, afirmou que não havia nada de ilícito no caminhão e autorizou a busca no interior da cabine.

Durante a revista, os policiais encontraram uma espingarda CBC calibre 28, sete munições intactas e um cartucho deflagrado. Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia para os procedimentos legais.

A PM informou que Weudes não ofereceu resistência e não apresentava os requisitos legais para o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante 11 do STF. Sua integridade física foi preservada durante toda a ação. O caso será investigado pelas autoridades competentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)