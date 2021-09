Pessoas do Sul do Pará viajam à Brasília para manifestações de 7 de setembro

Cerca de 60 pessoas de Redenção viajaram à Brasília para participar das manifestações do 7 de setembro, programada por frentes de apoio a Jair Bolsonaro.

No sábado vários empresários e pecuaristas saíram em comboio com destino ao DF; no domingo (5) um ônibus partiu de Redenção, organizado pelo movimento patriota.

O que seria a tradicional comemoração do 7 de setembro, se transformou no ato prevista para acontecer amanhã.

O evento acende o alerta de estudiosos, politico e sociedade em geral, devido a dimensão que pode se tornar as manifestações.

Nos últimos dias o termo ‘golpe de 7 setembro’ disparou nos sites de buscas na Internet. As prisões e buscas em residências de pessoas Bolsonaristas deixaram a situação mais tensa. As prisões e buscas foram pedidas pela procuradoria geral da república (PGR) e Polícia Federal, mas a ‘revanche’ da ala bolsonaritas é somente com o ministro Alexandre de Moraes.

Caravanas de outras cidades do sul do Pará também viajaram a Brasília para participar das manifestações previstas para acontecer em todo Brasil.