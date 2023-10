XINGUARA: PC cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa

Na última segunda-feira (30), uma equipe de plantão da Delegacia de Xinguara deu cumprimento a um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, em Xinguara, no sul do Pará.

As informações sobre o paradeiro da investigada foram repassadas através de agentes da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) de Belém, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Após diligências e levantamento de informações, a equipe de Xinguara localizou a mulher na Rua Duque de Caxias, no bairro Itamaraty.

A investigada se encontra presa na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara à disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/Com informações da Policia Civil do PA)