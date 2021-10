REDENÇÃO: Homem é morto a golpes de machado ao tentar impedir espancamento de mulher

Aumentando o índice de violência urbana no município de Redenção, na madrugada desta quarta-feira (13), no setor Planalto, um homem foi assassinado a golpes de machado por ter tentado impedir que o marido espancasse a esposa no meio da rua.

Relatos dão conta de que o homem que morreu, ao se deparar com as cenas do suposto marido batendo na esposa, tentou impedir. Testemunhas contam que, com uma faca na mão ele gritava que ia dar uma lição no homem que batia na mulher.

O marido agressor evadiu-se do local e voltou minutos depois com um machado nas mãos, e sem piedade desferiu golpes contra o homem que queria impedir o espancamento da mulher. Ele não resistiu e morreu no mesmo momento.

Até o fechamento desta edição, a Polícia ainda não havia divulgado a identidade das pessoas envolvidas na briga, nem efetuado prisão. (Lourivan Gomes – com informações de Karlos Woney 190)