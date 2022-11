SICOOB TERÁ AGÊNCIA EM RIO MARIA, SUL DO PARÁ

A cooperativa deverá abrir a agência no ano que vem ao lado do Banco do Brasil no centro.

Durante reunião que aconteceu na tarde da última segunda-feira no escritório da RM ADVOCACIA em Rio Maria, foi divulgado oficialmente a chegada do Sicoob em Rio Maria.

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do país É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outros. Ou seja, tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.