MARABÁ: Homem morre eletrocutado durante montagem de parque de diversões

José Roberto da Palma Reis, (30), morreu após sofrer uma forte descarga elétrica quando fazia a montagem de um parque de diversões próximo à feira coberta do Bairro Laranjeiras, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu por volta de 09h30min.

Segundo informações, a vítima era o responsável pela montagem das estruturas. O parque não havia retirado as devidas licenças para inicio das atividades.

José estaria fazendo a ligação da fiação elétrica de um dos brinquedos, quando sofreu a descarga elétrica e morreu no local. Outros colegas do parque, que são naturais do estado da Bahia, ficaram desesperados.

A vítima era natural da cidade Santo Antônio de Jesus (BA) e era parente dos proprietários do parque, que se chama Cananéia. Um dos irmãos de José, Isac Palmas Reis, contou que junto com outro colega ainda tentou salvar o irmãos, mas não conseguiu.

O parque é itinerante, sendo montado principalmente em áreas onde estão acontecendo eventos, como festas religiosas e feiras agropecuárias, como foi caso recente da Expoama em Marabá. A Polícia Civil esteve no local e realizou os primeiros procedimentos e vai abrir inquérito para apurar o caso. (A Notícia Portal / com informações de Native News)