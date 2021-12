Água Azul do Norte comemora aniversário de 30 anos de emancipação política

Em 13 de dezembro de 1991, o município de Água Azul do Norte foi desmembrado do município de Parauapebas. Assim, foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 5694. No ano de 2021 o munícipio comemora 30 anos de emancipação política.

Apesar da pandemia, Água Azul do Norte recebeu investimentos em todos os setores. As ações na área da saúde estão mantendo sob controle a disseminação do coronavírus e dando bons resultados em toda atenção básica.

Outro grande desafio do prefeito Vandin é garantir boa trafegabilidade nas estradas vicinais, tendo em vista que grande parte da população está nos distritos e áreas rurais, onde a secretaria de obras está fazendo um grande serviço na recuperação e construção de pontes e bueiros.

O município também vive um grande momento de expectativa em relação a economia local, que já é impulsionada pela pecuária e agora com o aquecimento do setor de mineração promete grande avanço no setor econômico.

Além disso, recentemente foi instalado no município a sala do empreendedor por intermédio de uma parceria entre prefeitura municipal e o Sebrae, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento comercial do pequeno ao grande empreendedor.

A atual gestão de Água Azul do Norte está proporcionando qualidade de vida para a população. Apesar de não ter evento, o clima é de comemoração entre os munícipes.

