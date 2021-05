“DESAFIO TOCANTINS”: VEJA QUEM SÃO OS VENCEDORES DO DESAFIO DE JIU-JITSU EM PALMAS

O “Desafio Tocantins” de jiu-jítsu foi realizado neste domingo (2), em Palmas, com organização da Federação do Estado do Tocantins de Jiu-jítsu Desportivo (FETJJD). Além de atletas do Tocantins, o desafio contou com competidores dos seguintes estados: Maranhão, Goiás, Pará, Bahia e Brasília.