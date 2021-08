WhatsApp do prefeito de Cumaru do Norte foi rackeado e golpe já passa de R$ 100 mil

O prefeito de Cumaru do Norte Célio Cordeiro ‘Nego’ (MDB) e vários amigos estão sendo vítimas de um golpe, que teve início partir do sequestro do WhatsApp do prefeito nesta quarta-feira (28), mas só foi percebido por Nego e assessores na manhã de ontem, no momento em que o vice-prefeito José Ribamar ‘Ribinha’ (PATRIOTA), achou estranho o recebimento de mensagens do WhatsApp de Nego, pedindo informações de contas bancárias da prefeitura. Foi quando perceberam que o contato de WhatsApp do prefeito estava sendo operado pelos estelionatários.

De acordo com assessores do prefeito, já foram registrados golpes no valor de R$ 100,000,00. Além de estar prefeito de Cumaru do Norte, Célio é pecuarista e bastante conhecido em toda região, como também goza de muita credibilidade – fatores que contribuíram com os criminosos que conseguiram obter em nome de Nego, vários depósitos e pix’s.

Os estelionatários enviam mensagens se passando pelo prefeito e pedem dinheiro emprestado. Até o fechamento dessa edição, o prefeito ainda não tinha conseguido bloquear o WhatsApp e os estelionatários continuavam aplicando o golpe, mas o fato já havia sido informado para a VIVO e registrado na delegacia de crimes cibernéticos em Belém.

Através de rede social, o prefeito e sua assessoria trabalham para informar a todos que não façam depósitos ou pix’s solicitado pelo seu WhatsApp, tendo em vista que estão tendo dificuldade para bloquear o contato, pois até o momento – nem mesmo Vivo teve a capacidade para fazer tal cancelamento. O prefeito disse que espera receber uma indenização para ressarcir as pessoas que foram vítimas, depositando os valores. (Lourivan Gomes – Redação)