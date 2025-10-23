Neste sábado advogados, acadêmicos e comunidade se reúnem na 13ª etapa do Circuito OAB

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Redenção, sob a presidência do advogado Flávio Almeida, realiza neste sábado (25) a 13ª etapa do Circuito OAB, evento esportivo que reúne advogados, acadêmicos e membros da comunidade em atividades de corrida e caminhada.

A largada está marcada para as 17 horas no Espaço Cultural, localizado na Avenida Brasil. O percurso percorre a cidade até o marco de Redenção, retornando ao ponto de partida, onde serão anunciados os vencedores das diferentes categorias. O evento conta com três modalidades: Advogados, Comunidade e Acadêmicos.

Conforme informou Flávio Almeida, os participantes que se inscreverem até a sexta-feira (24) poderão optar entre a corrida de 7 km ou a caminhada de 3 km. Os vencedores receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, distribuídos entre as categorias masculina e feminina.

As faixas etárias contempladas incluem: 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60 anos. “A ideia é que todos participem e confraternizem conosco nesta festa esportiva, que acontecerá neste sábado, dia 25 de outubro”, destacou o presidente da OAB Redenção.

O evento reforça o compromisso da OAB com a promoção de atividades saudáveis e a integração entre profissionais, estudantes e a comunidade local. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Samuel Dias)