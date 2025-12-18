Mulher é detida após ferir ex-companheiro no pescoço em São Félix do Xingu

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quarta-feira (18), em São Félix do Xingu, no sul do Pará, durante a Operação Saturação da Polícia Militar.

Por volta das três horas da manhã, equipes do 36º Batalhão da PM, que integram o CPR XIII, foram acionadas por populares para atender uma ocorrência de desentendimento na Avenida Ceará, no Setor Aeroporto, nas proximidades de um bar.

No local, a vítima, identificada como Thiago Gomes Machado, relatou que foi atacada pela ex-companheira, Verônica Radassa Oliveira de Souza, que teria desferido um golpe no pescoço utilizando uma garrafa de cerveja quebrada.

Ferido, Thiago foi socorrido por populares e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A suspeita foi localizada e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A ação ocorreu dentro da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, com o objetivo de intensificar o policiamento e coibir crimes na região. A Polícia Militar segue reforçando as ações ostensivas em São Félix do Xingu. ( Roney Braga A Notícia Portal com informação da PMPA/ Fotos: Divulgação)