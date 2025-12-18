São Félix do Xingu

Mulher é detida após ferir ex-companheiro no pescoço em São Félix do Xingu

Briga entre ex-casal termina com homem ferido e mulher presa

18/12/2025

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quarta-feira (18), em São Félix do Xingu, no sul do Pará, durante a Operação Saturação da Polícia Militar.

No local, a vítima, identificada como Thiago Gomes Machado, relatou que foi atacada pela ex-companheira, Verônica Radassa Oliveira de Souza, que teria desferido um golpe no pescoço utilizando uma garrafa de cerveja quebrada.

Por volta das três horas da manhã, equipes do 36º Batalhão da PM, que integram o CPR XIII, foram acionadas por populares para atender uma ocorrência de desentendimento na Avenida Ceará, no Setor Aeroporto, nas proximidades de um bar.

No local, a vítima, identificada como Thiago Gomes Machado, relatou que foi atacada pela ex-companheira, Verônica Radassa Oliveira de Souza, que teria desferido um golpe no pescoço utilizando uma garrafa de cerveja quebrada.

A ação ocorreu dentro da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, com o objetivo de intensificar o policiamento e coibir crimes na região.

Ferido, Thiago foi socorrido por populares e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A suspeita foi localizada e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A ação ocorreu dentro da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, com o objetivo de intensificar o policiamento e coibir crimes na região. A Polícia Militar segue reforçando as ações ostensivas em São Félix do Xingu. ( Roney Braga A Notícia Portal com informação da PMPA/ Fotos: Divulgação) 

18/12/2025

Notícias relacionadas

Cumaru do Norte: Foragido da justiça do Maranhão é preso

04/04/2023

MPPA obtém condenação de quatro réus por homicídio qualificado

26/09/2025

Autorizado emprego da Força Nacional em reserva indígena no Pará

03/05/2022

Populares lincham acusado de roubo e podem ter matado inocente

22/11/2018
Botão Voltar ao topo