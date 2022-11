Bebe de quatro meses é resgatado após sequestro

Bebê de 4 meses é resgatado de cativeiro após sequestro em cidade do interior do Pará

Investigações apontam que os criminosos amarraram e amordaçaram a mãe da criança no momento do crime. Ela teria ficado 18h em cárcere privado, sob ameaça.

Após ter sido sequestrado, um bebê de quatro meses foi resgatado do cativeiro nesta segunda-feira (14), no município de Tailândia, no nordeste do Pará.

A Polícia Civil (PC), por meio de uma ação integrada, prendeu em flagrante um homem e uma mulher, acusados pelo sequestro da criança, que ocorreu no domingo (13), em uma localidade chamada “Vila Macarrão”.

As investigações apontaram que os criminosos teriam amarrado e amordaçado a mãe da criança no momento do crime. Ela teria ficado cerca de 18h em cárcere privado, sob ameaça, antes dos dois envolvidos fugirem com a criança.

A partir do registro da ocorrência, as equipes policiais iniciaram o levantamento de informações, incluindo a análise de câmeras de segurança.

