Morre brasileira de 116 anos, a pessoa mais velha do mundo

Um olhar atento sobre a história humana revela figuras extraordinárias que, de alguma forma, desafiaram as normas estabelecidas e definiram novos padrões. Entre esses indivíduos, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, que viveu até os impressionantes 116 anos, ocupa um lugar de destaque. Falecida nesta quarta-feira (30), ela foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, sua longevidade é um testemunho da resistência humana e um lembrete do potencial inexplorado da vida humana.

Inah Canabarro Lucas nasceu em 8 de junho de 1908 e passou a ser considerada a pessoa mais velha do mundo após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka, também com 116 anos, em janeiro. Inah foi uma freira dedicada, pertencendo à Congregação das Irmãs Teresianas do Brasil desde 1934 até sua morte. Sua vida foi marcada pela devoção e pelo compromisso com sua fé, características que foram reconhecidas e louvadas por sua congregação ao longo de sua extensa vida.

A pessoa mais velha do mundo

Vivendo mais de um século, Inah foi uma testemunha silenciosa de inúmeras mudanças históricas, sociais e tecnológicas, estando viva durante eventos como a pandemia de gripe espanhola, as duas Grandes Guerras Mundiais e a ida do homem à Lua. Ao longo de sua vida, Inah viu o mundo se transformar de maneiras que a maioria de nós só pode imaginar.

Com saúde frágil na infância, médicos chegaram a dizer que ela tinha grandes chandes de não chegar à idade adulta, mas sobreviveu, entrando na vida religiosa aos 26 anos.

Com a morte de Inah, a inglesa Ethel Caterham, de 115 anos, passa a ser considerada a pessoa mais velha do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica dos Estados Unidos (GRG) e o banco de dados LongeviQuest. (A Notícia Portal com informações do UOL/ Foto: LongeviQuest/Divulgação)