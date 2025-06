Presidente da Câmara do Recife nega ligação com desmatamento em São Félix do Xingu e culpa erro do Google

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou à Justiça Federal a manutenção de multas que somam R$ 17,5 milhões atribuídas ao presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romero Jatobá Cavalcante Neto, conhecido como Romerinho Jatobá (PSB). As penalidades são relacionadas a supostos desmatamentos ilegais no Pará. É a segunda vez que o parlamentar tenta anular as infrações por via judicial.

Na mais recente manifestação, o Ibama afirmou à Justiça que Jatobá teria uma “prática contumaz” de cometer infrações ambientais, além de tentar ocultar a posse de terras onde ocorreram os crimes. O órgão ambiental reforça que a infração foi comprovada de forma “inequívoca”, com base em depoimentos de trabalhadores de fazendas e na marcação de gado com as iniciais da família.

No entanto, o vereador contesta categoricamente as acusações. Em nota, ele afirma que nunca foi proprietário de terras no Pará, nunca teve gado na região e jamais esteve em São Félix do Xingu, local onde ocorreu a fiscalização. Segundo Jatobá, seu nome foi indevidamente vinculado ao caso devido a uma pesquisa equivocada feita no Google, que teria utilizado os termos “Romero” e “Recife” para identificar o suposto dono das terras fiscalizadas.

“Não tenho qualquer envolvimento com os fatos narrados e já adotei todas as medidas judiciais cabíveis para anular as autuações”, afirmou o vereador, que também destacou que o próprio Ibama admitiu, em documentos, que os processos administrativos ainda estão em andamento e que nenhuma multa foi efetivamente cobrada até agora.

Vereador mais votado do Recife na eleição de 2024, Romerinho Jatobá está em seu segundo mandato como presidente da Câmara e cumpre seu quarto mandato como vereador. Ele é considerado um dos principais aliados do prefeito João Campos (PSB), que não se pronunciou sobre o assunto. O caso segue em análise na Justiça Federal, enquanto a defesa de Jatobá mantém os recursos para comprovar, segundo ele, a total ausência de vínculo com as propriedades investigadas. (A Notícia Portal com informações de Eduardo Barreto do Estadão/ Foto: Carlos Lima divulgação da Câmara de Vereadores de Recife)