Xinguara: Homem sofre tentativa de homicídio em distribuidora de bebida

Dois homens em uma motocicleta, usando capacetes efetuaram vários tiros contra um homem que estava em uma distribuidora de bebida, localizada na Rua 06 no bairro Itamaraty, em Xinguara, no sul do Pará. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (27)

De acordo com relatos de testemunhas, dois chegaram em uma moto, o garupa desceu e começou atirar contra um homem que bebia na companhia de outras pessoas na calçada do estabelecimento.

O homem que seria o alvo, correu para a parte interno da Distribuidora, o atirador foi atrás disparando vários tiros, sem acerta a vítima que saiu ileso.

Policiais militares foram até o local, onde a tentativa de homicídio aconteceu. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado baseado em relatos de testemunhas.

Ainda não informações sobre a motivação do atentado. (A Notícia Portal, com informações de Luiz Pereira)