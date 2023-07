CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Justiça solta vereador e pede que corregedoria apure suposto abuso de autoridade do Delegado

Ao tomar conhecimento da prisão do vereador Charles Peixoto que vem denunciando corrupção supostamente praticada na atual gestão da prefeitura de Conceição do Araguaia sob responsabilidade do prefeito Jair Martins, o Juiz Cesar Leandro Pinto Machado determinou a imediata liberdade do vereador.

O juiz ainda mandou o delegado devolver o telefone do Charles, o aparelho foi retirado de sua mão pelo policial no momento da prisão. O juiz também não reconheceu a acusação de resistência à prisão feita pelo delegado contra o vereador e também negou a quebra de sigilo de dados do telefone de Charles Peixoto, também pedido pelo delegado Ivan.

O Juiz Cesar Leandro também determinou que seja remetido os autos do inquérito e mídia de audiência na delegacia ao Ministério Público do Estado do Pará, bem como à Corregedoria da Policial Civil para as providências cabíveis com relação ao delegado.

A decisão do juiz foi atendendo ao pedido feito pelo ministério público através da promotora de justiça Cremilda Aquino que requereu o relaxamento da prisão em flagrante, o indeferimento do pedido de quebra de dados, a restituição do bem apreendido (celular) e ainda o envio da cópia dos autos e mídia ao Ministério Público do Estado do Pará para as providências com relação ao crime de Abuso de autoridade suspostamente cometido pelo delegado Ivan Rodrigues e o envio à Corregedoria da Policial Civil para apuração de falta funcional.

AFASTAMENTO: No dia 29 de dezembro de 2019, após receber denúncia feita pelo Ministério Público de Conceição do Araguaia, a justiça afastou Jair Martins do cargo de prefeito por 180 dias e determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 3.6 mi. a título de ressarcimento aos cofres públicos.

A denúncia do MP era de um forte esquema de corrupção na realização da festa de veraneio de Conceição do Araguaia. Ao receber a denúncia o imediatamente o juiz determinou o afastamento de Jair Martins. Após receber a negativa de dois desembargadores do TJE contra a volta de Jair a prefeitura, ele foi beneficiado com a decisão da desembargadora Luzia Nadja que lhe reconduziu ao cargo, mas manteve os bloqueio de bens. (A Notícia Portal da redação)