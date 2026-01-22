Natanzinho Lima interrompe show por problema de saúde: ‘Não consigo’

O cantor Natanzinho Lima viveu o maior pesadelo que qualquer artista do gênero pode passar: não conseguir cantar. Com um problema de saúde, ele antecipou o fim de seu show realizado na última quarta-feira (21), na cidade de Quijingue, região sisaleira da Bahia.

A apresentação foi interrompida e Natanzinho justificou a situação que estava passando. Ele contou que havia cancelado alguns shows recentemente após uma inflamação no ouvido, algo que jamais havia acontecido em sua carreira. No início da semana, o cantor pegou uma virose e isso atrapalhou o desempenho dele em cima do palco.

“Eu não queria cancelar esse show, mas como vocês podem ver, eu peguei uma virose muito forte, eu tô com a garganta bem inflamada. Tentei beber, tô pedindo desculpa. Ia pedir pro (Luiz) Fidelis fazer uma participação aqui, mas eu não consigo cantar mais. Mas eu prometo voltar aqui pra gente fazer mais. Me perdoa do fundo do meu coração”, lamentou.

Cantor fez promessa para o público

Emocionado, Natanzinho seguiu no desabafo e afirmou que tentou fazer o seu melhor, mas havia chegado no limite. “Eu saí de minha casa lá do c*rai, tô f*dido, mas eu vou. E eu fiz até o máximo, mas eu não consigo cantar mais, eu juro que não consigo cantar mais”, admitiu.

Antes de deixar o palco e finalizar a apresentação, o cantor pediu mais desculpas e prometeu à população da cidade que negociaria um retorno, em uma apresentação mais extensa, para compensar o prejuízo. Confira o momento do desabafo: ( A Notícia Portal com informações de Carlos Bahia do Site IBahia/ Foto: Divulgação)