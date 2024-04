PF desmonta esquema internacional de tráfico de drogas no Pará. Mandados foram cumpridos em Altamira

A Polícia Federal lançou na manhã desta quinta-feira (4) a operação ‘Oceano Azul’, visando desmantelar um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 50 milhões entre 2022 e 2023.

A ação envolve o cumprimento de 15 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em seis cidades paraenses e em outros sete estados do país. Foram emitidos 27 mandados de sequestro de bens e 15 mandados de suspensão de atividades econômicas pela 4ª Vara Federal da seção judiciária do Pará.

No Pará, os mandados estão sendo executados em Vigia, Curuçá, Abaetetuba, Ananindeua, Belém e Altamira, enquanto outros alvos estão distribuídos em Roraima, Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais.

A investigação teve início com uma apreensão realizada em 6 de julho de 2022, quando uma tonelada de cocaína foi encontrada enterrada em um sítio no município de Curuçá/PA. Conforme as investigações avançaram, a PF desvendou um sofisticado esquema de envio de cocaína para a África e Europa por meio de barcos pesqueiros de origem paraense.

A organização criminosa empregava uma série de “laranjas” e “testas de ferro” para ocultar os valores ilicitamente obtidos, através da criação de diversas pessoas jurídicas. A criação de uma instituição bancária pelo grupo criminoso com o intuito de legitimar e lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais chamou a atenção das autoridades.

O montante de R$ 50 milhões refere-se apenas ao valor movimentado pelo núcleo investigado entre 2022 e 2023, sendo que as investigações continuam em andamento.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados e analisados pela PF no Pará para corroborar ou refutar as hipóteses criminais levantadas.

O nome da operação, Oceano Azul, faz referência a uma das embarcações pesqueiras utilizadas pelo grupo criminoso. (A Notícia Portal/ Diário do Pará)