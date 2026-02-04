Motos apreendidas lotam pátio de delegacia no interior do Pará e MP cobra providências

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Conceição do Araguaia, realizou uma inspeção no pátio da Delegacia de Polícia Civil local, e encontrou centenas de veículos irregulares que foram apreendidos no município, o que está gerando riscos iminentes à saúde pública e ao meio ambiente.
A fiscalização, conduzida pelo promotor de Justiça Alfredo Martins de Amorim, constatou que o pátio da unidade policial está superlotado, abrigando um elevado número de motocicletas e automóveis apreendidos, depositados de forma irregular e expostos a céu aberto. Muitos veículos apresentam estado avançado de deterioração, tornando-se depósitos de água parada e focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.
Além do risco sanitário, o acúmulo gera prejuízos ambientais e operacionais como:
Contaminação Ambiental: O derramamento de óleos e combustíveis dos veículos deteriorados representa risco direto de contaminação do solo e do lençol freático.
Segurança Institucional: A concentração de substâncias inflamáveis e gases em ambiente desordenado potencializa o risco de incêndios e explosões, ameaçando a integridade física dos servidores e do público atendido.
Comprometimento Logístico: A ocupação indevida do espaço físico prejudica a circulação, o atendimento ao público e a segurança interna da delegacia.
Diante da gravidade dos fatos, o promotor Alfredo Martins de Amorim determinou medidas urgentes para a regularização da área, como a expedição de ofício ao Detran/PA solicitando a remoção imediata dos veículos para pátios credenciados, priorizando aqueles que não possuem mais interesse para inquéritos policiais ou persecução penal.
A Promotoria também solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Saúde a realização de vistoria técnica no local pela Vigilância Sanitária, com a adoção de medidas para o controle de vetores e animais nocivos; bem como orientação técnica sobre o destino de veículos considerados inservíveis, visando ao cumprimento das normas ambientais vigentes. ( A Notícia Portal com informações de 2ª Promotoria de Justiça de Conceição do Araguaia, com edições da Ascom/MPPA/ Foto: Divulgação)