Motos apreendidas lotam pátio de delegacia no interior do Pará e MP cobra providências

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Conceição do Araguaia, realizou uma inspeção no pátio da Delegacia de Polícia Civil local, e encontrou centenas de veículos irregulares que foram apreendidos no município, o que está gerando riscos iminentes à saúde pública e ao meio ambiente.

A fiscalização, conduzida pelo promotor de Justiça Alfredo Martins de Amorim, constatou que o pátio da unidade policial está superlotado, abrigando um elevado número de motocicletas e automóveis apreendidos, depositados de forma irregular e expostos a céu aberto. Muitos veículos apresentam estado avançado de deterioração, tornando-se depósitos de água parada e focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

Além do risco sanitário, o acúmulo gera prejuízos ambientais e operacionais como:

Contaminação Ambiental: O derramamento de óleos e combustíveis dos veículos deteriorados representa risco direto de contaminação do solo e do lençol freático.

Segurança Institucional: A concentração de substâncias inflamáveis e gases em ambiente desordenado potencializa o risco de incêndios e explosões, ameaçando a integridade física dos servidores e do público atendido.