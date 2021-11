PRF inicia Operação Proclamação da República 2021 nas rodovias federais do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta sexta-feira (12), a Operação Proclamação da República 2021, que segue até a próxima segunda-feira (15), quando comemorado a Proclamação da República. As equipes irão reforçar o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade durante o fim de semana prolongado nas rodovias federais do Pará.

Segundo a PRF, o intuito das ações é garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das principais rodovias federais nesse período. Durante a operação, cerca de 240 policiais rodoviários federais estarão em escala de revezamento nas estradas federais paraenses, realizando, além do policiamento ostensivo, ações educativas, buscando conscientizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, assim como o combate a outros crimes.

A PRF observa que em feriados no início de semana, muitas pessoas estendem suas viagens do final de semana, o que resulta em um aumento significativo do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas estradas federais. Isso acaba contribuindo para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Durante a operação, será dada atenção especial às ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF.

As ações terão, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e do exame toxicológico. A PRF alerta que é esperado um aumento considerável de fluxo de veículos nesta sexta-feira, das 16h às 21h, quando muitas pessoas irão se deslocar para os locais onde irão aproveitar o fim de semana prolongado; e na segunda-feira, quando acontece o retorno para casa, com fluxo maior previsto das 15h às 21h.

De acordo com a PRF, o movimento de ida tende a apresentar pontos de congestionamento principalmente por se misturar com o fluxo normal de sexta-feira. O tráfego será restrito para veículos de carga com dimensões excedentes que necessitam de autorização especial para circular.

Estes veículos estão proibidos de circular nas rodovias federais de pista simples na sexta-feira, das 16h às 22h; no sábado (13), das 06h às 12h; e na segunda-feira, também das 16h às 22h. A PRF orienta que, quem vai viajar, deve descansar bem antes de assumir a direção do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o sono pode ser tão prejudicial quanto o consumo de bebida alcoólica. A pessoa também deve verificar se a sua documentação e a do veículo estão em dia; respeitar os limites de velocidade e evitar recuperar o tempo perdido ao sair de congestionamentos; e só ultrapassar com segurança e em locais permitidos pela sinalização. Ainda segundo a PRF, em caso de emergência, a pessoa pode entrar em contato com a corporação através do número 191.

(Com informações Zé Dudu)