Polícia Militar intensifica ações de conscientização sobre segurança pública no sul do Pará

A Polícia Militar promoveu mais uma etapa do ciclo de palestras voltado à conscientização da comunidade sobre segurança pública e prevenção contra roubos e furtos. O encontro aconteceu na empresa JBS em Tucumã, reunindo cerca de 150 colaboradores da empresa.

A palestra foi acompanhada pelo Gerente do Polo o Sr Milton e conduzida pelo Cel PM Marcus Formigosa Comandante do CPR XIII, e pelo Sgt PM Edson Alves, que destacaram orientações práticas de segurança para diminuir a possibilidade do cidadão ser vitima de roubo ou furto.

Foi reforçada ainda a necessidade de acionar os telefones de urgência e emergência da PMPA na região do CPR XIII em situações de flagrante delito, bem como de comunicar a Polícia Civil sempre que for vítima de roubo e furto.

Durante a explanação, os policiais esclareceram como funciona a atuação da Polícia Militar no atendimento dessas ocorrências, desde a recepção da denúncia, a condução das partes à delegacia, quando ocorre a prisão em flagrante.

O ciclo de paletras começou em março deste ano, na Escola Estadual Geraldo Angelo, e já passou por várias escolas e empresas. Agora, com a realização na Empresa JBS o projeto segue em expansão, levando dicas de segurança pública e conscientização social a diferentes instituições de ensino, empresas e espaços comunitários.

Novas palestras já estão previstas para outras empresas e Escolas reforçando o compromisso da Polícia Militar em aproximar-se cada vez mais da comunidade, promover a prevenção e fortalecer a cultura de segurança na Região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)