Deputado que defendeu destituição de ministros do STF passa a noite detido

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (16), e conduzido a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, informando que o mandado deveria ser cumprido imediatamente.

O parlamentar divulgou um vídeo manifestando sua opinião acerca da AI-5 utilizada no Regime Militar, e defendendo a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No vídeo o deputado ataca seis ministros, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli.

A defesa de Daniel disse à imprensa que a prisão é ilegal, e informou através de nota que “aguardará a decisão da Câmara dos Deputados quanto à manutenção ou não de sua prisão” e afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem teor político. (da redação, com informação do CNN)