Dois homens são eletrocutados ao tentar furtar fios de subestação de energia no Pará

Dois homens, um deles identificado como Rafael da Silva e o outro Ronaldo, morreram ao serem eletrocutados, na manhã deste domingo (20), após tentarem furtar fios de energia em uma subestação de energia elétrica no município de Oriximiná, no oeste do Pará. Uma terceira pessoa envolvida ficou ferida e conseguiu fugir. Com informações do site Léo Notícias.

Após escutarem gritos e o barulho da explosão, moradores da área e pessoas que residem próximas da subestação de energia solicitaram a presença dos órgãos de segurança no local, eles informaram sobre a tentativa de furto. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área. A Polícia Científica também foi solicitada e deslocou-se junto com a equipe de policiais civis para realizar a perícia e fazer a remoção dos cadáveres.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o “caso é investigado pela delegacia do município de Oriximiná. De acordo com informações preliminares, três pessoas receberam descarga elétrica enquanto furtavam cabos de energia elétrica. Dois deles morreram no local e o terceiro envolvido fugiu. Diligências estão sendo realizadas para localizá-lo”.

Já a Polícia Militar, também via nota, informou que “no final da manhã deste domingo (20), equipes do 41º Batalhão do município de Oriximiná, foram acionadas para verificar uma denúncia de furto de cabos na subestação de energia do município. No local, os agentes encontraram dois homens em óbito e foram informados por populares que eles haviam morrido em razão de uma descarga elétrica, enquanto tentavam furtar os cabos de energia. Um terceiro envolvido ficou ferido, porém conseguiu fugir. Os militares permaneceram no local até a remoção do corpo”.

A subestação de energia divulgou uma nota sobre o caso. Leia na íntegra:

“A Equatorial Energia Pará lamenta a fatalidade ocorrida na subestação de Oriximiná, no oeste do estado. Importante ressaltar que o acesso por pessoas não autorizadas pode causar prejuízos enormes, inclusive deixar uma cidade inteira sem fornecimento de energia elétrica. Para garantir a segurança, a distribuidora reforça que o acesso à subestação é permitido apenas por pessoas qualificadas e autorizadas. A Equatorial Pará acompanhará junto às autoridades competentes as apurações dos fatos.”

Fonte: O Liberal