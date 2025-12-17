São Félix do Xingu

Moto roubada com numeração adulterada é apreendida em São Félix do Xingu

17/12/2025

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com registro de roubo e sinais de adulteração durante uma operação de saturação realizada nesta segunda-feira (16), em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A ação ocorreu por volta de 11h45, na Rua Bela Vista, bairro Vitória, quando a guarnição do 36º Batalhão realizava patrulhamento e abordou pessoas em um estabelecimento conhecido como Bar do Manel da Manilha. Durante a fiscalização, os policiais localizaram uma motocicleta Honda NXR Bros 150, placa OTX-7729.

Na verificação, foi constatado que o número do motor havia sido adulterado de forma grosseira. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que o veículo possuía registro de roubo ou furto, conforme boletim de ocorrência de 28 de maio de 2014, no município de Redenção.

Um homem que se apresentou como proprietário do veículo afirmou não ter conhecimento da irregularidade. Ele e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde o caso foi apresentado para as providências legais.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento e fiscalização seguem sendo intensificadas em toda a circunscrição do município para coibir crimes e garantir a segurança da população.

