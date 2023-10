IFPA abre mais de 6 mil vagas para cursos técnicos e de graduação; veja como participar

Estão abertas, até dia 27 de novembro, as inscrições para o processo seletivo unificado (PSU) 2024 do Instituto Federal do Pará (IFPA). Interessados podem se inscrever no site da instituição.

São ofertadas mais de 6 mil vagas, distribuídas entre cursos técnicos integrados, subsequentes e superiores de graduação.

Para participar é necessário efetivar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40, podendo ser solicitada a isenção aos estudantes de baixa renda.

As vagas são para os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

Cursos e a Seleção

• Cursos técnicos integrados

Os cursos técnicos integrados têm duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao ensino médio e voltados para alunos concluintes do ensino fundamental.

A seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 7° e 8° ano do ensino fundamental, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

• Cursos técnicos subsequentes

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram do ensino médio.

A seleção também será por desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 1° e 2° ano do ensino médio, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

• Graduação

Já para a graduação, a seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2020, 2021, 2022 ou 2023.

O processo seletivo será composto por cinco fases, são elas: inscrição, homologação das inscrições, seleção e classificação dos candidatos, heteroidentificação e habilitação de matrícula.

Do total de vagas ofertadas por curso e turno no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral.

Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA. (A Notícia Portal/ G1 Pará)