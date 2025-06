Veículo havia sido furtado em Canaã dos Carajás e foi recuperado pela polícia de Xinguara

Durante patrulhamento da Operação Saturação, a Polícia Militar do Pará, por meio do 17º Batalhão (Batalhão Carajás), localizou na noite de domingo (23) uma motocicleta que havia sido roubada na cidade de Canaã dos Carajás. O veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da feira municipal de Xinguara, no bairro Itamaraty.

A guarnição da VTR 1707, composta pelos 3º Sargentos PM Jair e Aragão e o Soldado PM S. Cardoso, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) após denúncia de que uma moto estava abandonada na Rua Gorotire, s/nº. No local, os militares encontraram uma Honda 150 FAN, de cor preta, com chassi nº 9C2KC1550AR010177.

Após consulta aos registros, os policiais confirmaram que o veículo havia sido roubado em Canaã dos Carajás, no dia 21 de junho de 2025, conforme Boletim de Ocorrência nº 00156/2025.102581-1.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foi apresentada para a adoção das medidas legais e posterior devolução ao proprietário. A ação integra os esforços do CPR XIII, sob o comando do Cel QOPM Formigosa, no combate à criminalidade e reforço da segurança pública na região sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)