Redenção: Evento contra o trabalho infantil alerta a população

Campanha Contra o Trabalho Infantil em Redenção tem levado conscientização e aprendizado para os bairros da cidade. O evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedes), elevou o tema “Proteção social para acabar com o trabalho infantil”.

Na abertura do evento que foi realizado no último dia 15/06 no Centro de Referencia e Assistência Social (CRAS), que contou com a presença dos agentes comunitários, conselheiros tutelares, equipe de abordagem social, presidente e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCRIAR), Conselho Tutelar, SINDCMÉRCIO, ACIR, MPT (Ministério Público do Trabalho), CREAS), FNPETI (Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil), OIT (Organização Internacional do Trabalho) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV).

Além da Assistência Social, que esteve à frente do evento representado pela Assistente Administrativo Celina Morais, contou com a presença da Promotora de Justiça Rosângela Hartmann, que usou da palavra sobre a realidade do trabalho infantil.

Conforme a programação o objetivo foi capacitar os presentes sobre a forma de identificação desse tipo de problema, e falar sobre os mitos que envolvem o trabalho infantil doméstico, focando em mostrar a diferença de tarefas domésticas para o que de fato é o trabalho infantil doméstico, e as suas consequências no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.

Fonte: Ascom/Assistência Social/Redenção/Pará