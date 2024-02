Aymeê Even irá representar Pará e Redenção na final do Dom Reality.

Aymeê Even Rocha, a única paraense selecionada para a segunda temporada do primeiro reality de música gospel do Brasil, brilhou na semifinal e garantiu seu lugar na tão esperada final do ‘Dom Reality’.

Com apenas 27 anos e natural de Belém, Pará, mas residente em Redenção, Aymeê impressionou os jurados com sua performance emocionante e autêntica, apresentando sua canção autoral “Evangelho de Fariseus”. “ Você tá lascada, tá porque sucesso você vai fazer mas não vai ser fácil. O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. O que você fala não interessa as pessoas do mal, as pessoas de bem precisam ouvir” – Disse um dos jurados

Em sua apresentação, Aymeê abordou questões sociais da região norte do país, questionando o papel do evangelho nessas causas. Sua participação na competição tem sido marcada não apenas por sua habilidade vocal, mas também por sua capacidade de transmitir mensagens profundas por meio de sua música.

A final está marcada para quinta-feira (22), no Rio de Janeiro, com presença de público na igreja Lagoinha Niterói às 20h30. O evento será transmitido ao vivo no canal oficial da EAD Unicesumar no Youtube. Aymeê competirá com outros três finalistas, Nívea Izabella, Thais Avila e um terceiro a ser escolhido por votação de repescagem entre Anderson Feitosa ou Dennis Veloso.

O vencedor receberá um prêmio impressionante, incluindo um contrato de distribuição com uma grande gravadora, produção de áudio assinada por um renomado produtor, gestão de carreira artística e uma bolsa de estudos integral para um curso EAD Unicesumar. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)