Morre Chico Barbosa, primeiro prefeito de Floresta do Araguaia.

O ex-prefeito de Floresta do Araguaia, Chico Barbosa estava em Natal/RN visitando o filho Paulo Maicon, quando na manhã deste domingo (20) sofreu um infarto fulminante.

A cidade de Floresta do Araguaia onde Chico foi o primeiro prefeito está de luto.

Quem foi Chico Barbosa?

Francisco José Medeiros Barbosa, natural de Surubim/PE, foi o primeiro prefeito de Floresta do Araguaia, era economista formado pela UFPA, filho do também saudoso José Pereira Barbosa, empresário do ramo de mineração em Floresta.

Chico Barbosa começou Floresta, era um excelente administrador, administrou Floresta do Araguaia entre os anos 1997-2000, também foi vice-prefeito na gestão de Delvani Balbino, o Xis. Foi secretário de Educação também em Floresta. Morava na fazenda da Família em Floresta. Chico Barbosa era muito querido na cidade e um dos políticos mais conhecidos e queridos da região sul do Pará.