MARABÁ: Carreta esmaga cabeça de motociclista

MARABÁ (PA) – Na manhã desta segunda-feira (19), um trágico acidente matou um motociclista, cujo nome não foi divulgado, por volta de 11h, na BR-222, próximo a Ponte do Rio Tocantins, no Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, uma carreta enorme esmagou a cabeça do rapaz.

A Polícia Militar foi acionada, organizou o tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não houve tempo para se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu), pois a vítima teve morte instantânea. A motocicleta ficou bastante avariada com a batida. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. O condutor da moto trafegava no sentido Nova Marabá ao Bairro São Félix, mas foi a óbito durante o acidente. Não se tem notícias sobre a identidade do motorista da carreta nem se ele permaneceu no local do acidente. (A Notícia Portal / com informações do Portal Debate).