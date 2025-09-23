Lula e Trump podem se encontrar pela primeira vez na ONU em meio a tensões diplomáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump poderão ficar frente a frente pela primeira vez durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O encontro, se confirmar-se, será marcado por forte expectativa, já que os dois líderes têm visões políticas contrastantes e ocupam posições de destaque internacional. Fontes diplomáticas, porém, afirmam que não há previsão até o momento de reunião bilateral entre os dois.

Lula embarca neste domingo (21) rumo aos Estados Unidos para participar da 80ª Assembleia Geral da ONU, que ocorre entre os dias 22 e 24 de setembro. ￼ Seu discurso de abertura está previsto para terça-feira (23), e deverá enfatizar temas como soberania nacional, democracia e multilateralismo, dentro do tema da assembleia deste ano: “Melhor Juntos: 80 anos e mais pela paz, desenvolvimento e direitos humanos”. ￼ Na agenda paralela, ele participará de eventos sobre Palestina, clima e defesa da democracia.

A relação entre Brasil e Estados Unidos vive momento de tensão diplomática. Desde 6 de agosto vigora tarifa de 50% imposta por Washington sobre diversos produtos brasileiros, e o ministro Alexandre de Moraes foi incluído na lista de sanções sob a Lei Magnitsky. ￼ Além disso, houve polêmica recentíssima com o visto concedido ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que recebeu restrições de deslocamento em Nova York, o que o levou a desistir de participar de alguns compromissos. (A Notícia Portal com informações Amicstv/ Foto: Divulgação)