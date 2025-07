Homem é preso ao tentar vender joia roubada em joalheria da cidade

Durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar em Tucumã, no sul do Pará, um homem foi preso após tentar vender uma joia supostamente roubada. A ocorrência foi registrada na manhã da última segunda-feira, 15 de julho.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada por um popular que denunciou uma tentativa de comercialização suspeita na Joalheria PH, localizada na Avenida dos Estados. No local, o proprietário, Paulo Henrique Oliveira, informou que um cordão dourado oferecido por um homem foi reconhecido como sendo de sua confecção, e que a peça teria sido roubada em um assalto ocorrido anteriormente, na região da Agrovila do Cuca.

Após buscas, os policiais localizaram um suspeito com as mesmas características nas proximidades da rua Mogno, em frente ao estabelecimento Lico Tattoo. O homem, identificado como Jefferson Gomes da Silva, conhecido como “Rato”, resistiu à abordagem e apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas para sua contenção.

Durante a revista pessoal, a joia foi encontrada no pescoço do suspeito. A peça foi posteriormente reconhecida por Graziele Moreira Santos como pertencente ao seu esposo, uma das vítimas do assalto anterior.

Jefferson foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde foi apresentado junto com o cordão recuperado. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações e às providências legais cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com Informações da PMPA/ Foto: Divulgação)