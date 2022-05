Altamira: Chacina em bar deixa quatro mortos e quatro feridos

O crime teria ocorrido por volta das 23h, na rua Magalhães Barata, em Altamira. Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento do crime.

Outros dois pacientes seguem internados em estado grave. Outras duas vítimas foram atendidas na UPA de Altamira com ferimentos sem gravidade na perna e no braço.

Nos últimos 15 dias, a cidade de Altamira vive uma onda de violência, com nove ataques a tiros em dois bairros da cidade – porém, até o momento, a Polícia Civil ainda não pode confirmar se há relação entre os crimes.

Representantes do governo estão em Altamira acompanhando a situação.

Força-tarefa

O governador do Pará, Helder Barbalho, viajou na manhã deste domingo (15) para Altamira, no sudoeste do Estado, após a série de assassinatos que vêm ocorrendo na cidade nos últimos 15 dias. Foram ao menos 12 mortes em menos de duas semanas.

Uma força-tarefa foi montada e deslocada para reforçar as ações de segurança no município de Altamira, sudoeste do Pará.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), disse que mobilizou mais de 50 agentes de segurança pública, além de 14 viaturas, para fortalecer as investigações e elucidar, com maior celeridade, as ações criminosas ocorridas no município.

O governador do Estado, Helder Barbalho, juntamente com os representantes dos órgãos do Sistema de Segurança do Estado, estão reunidos no município com representantes do Ministério Público e da Justiça, desenvolvendo medidas preventivas e repressivas, para o combate às ações criminosas na região.

Participaram do encontro, além dos representante de todas as forças de segurança, a exemplo, do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado; o secretário de Administração Penitenciária Samuelson Igaki; o delegado-geral de Policia Civil, Walter Resende; e o chefe de Departamento Geral de Operações da Policia Militar, coronel Pedro Paulo dos Santos.