Cantor Leonardo passa por cirurgia plástica em Goiânia

O cantor sertanejo Leonardo passou por uma cirurgia plástica na região dos olhos nesta quinta-feira (22), em Goiânia (GO). A informação foi confirmada pela esposa do artista, Poliana Rocha, por meio das redes sociais.

De acordo com Poliana, o procedimento foi uma blefaroplastia, cirurgia estética que tem como objetivo retirar o excesso de pele e gordura das pálpebras superiores e inferiores. A técnica utilizada incluiu laser de CO₂, recurso moderno que auxilia na redução da flacidez e estimula a produção de colágeno, proporcionando um aspecto mais rejuvenescido ao olhar.

Ainda segundo a esposa do cantor, a cirurgia foi um sucesso e Leonardo passa bem. Imagens compartilhadas nas redes mostram o sertanejo sorridente ao lado da equipe médica logo após o procedimento.

Leonardo já recebeu alta hospitalar e se recupera em casa. O inchaço observado é considerado normal no pós-operatório, e não há informações sobre complicações.

A blefaroplastia pode ser realizada tanto por motivos estéticos quanto funcionais, especialmente quando o excesso de pele compromete o campo de visão. ( A Notícia Portal com informações de Bárbara França do G1 Goiás)