Acidente deixa vítima fatal e outra em estado grave na PA-279, entre Tucumã e Ourilândia

Thalita da Silva Rodrigues, de 18 anos, morreu, e seu tio Edimundo Cardoso de Oliveira, maior de idade, habilitado, que pilotava a moto pop 100 preta de placa OFQ 1008 de Tucumã-PÁ, ficou gravemente ferido ao sofrer uma colisão com um automóvel modelo fusion da Ford, cor prata, placas HDG 2847 de Uberlândia-MG, que estava no mesmo sentido da moto, por volta das 23h desta quinta-feira 13, no perímetro entre Tucumã e Ourilândia, na altura do antigo posto fiscal da Sefa.

Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, sobrinha e tio estavam ingerindo bebida alcoólica minutos antes do acidente em Tucumã e resolveram seguir para Ourilândia, que fica a cerca de 10 Km de distância

Uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU esteve no local e prestou os primeiros atendimentos ao sobrevivente, que foi levado para um hospital conveniado da cidade de Tucumã, segundo informações, devido o estado grave da vítima, o mesmo deverá ser transferido para o hospital Regional Público do Araguaia em Redenção.

O condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Os ocupantes da moto não estavam com os equipamentos de segurança exigidos pela legislação de trânsito (capacetes).

(com informações: Fato Regional)