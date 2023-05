REDENÇÃO: PROCURADOR DA REPÚBLICA MINISTRA PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Cerca de 1500 servidores da Rede Municipal de Ensino de Redenção participaram de uma palestra na noite de quarta-feira (24), no auditório da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. O procurador da República, Guilherme Schelb, palestrou sobre situações de conflitos no ambiente escolar.

A iniciativa faz parte da Conferência Municipal de Segurança nas Escolas, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção (SEMEC), cujo objetivo é discutir estratégias e ações de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas.

Referência no combate, prevenção à violência e criminalidade infanto-juvenil, Schelb levou aos profissionais da educação conhecimentos fundamentais sobre as leis, a constituição e as decisões da justiça sobre a escola, à infância e a família. Ele abordou diversas situações que acontecem no dia a dia, dentro e fora sala de aula, que devem ser vistas com muito cuidado e atenção pelos servidores.

Além de Procurador da República, Guilherme Schelb é mestre em Direito Constitucional e Especialista em segurança pública. Atuou em investigações criminais na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Foi responsável pelo combate ao crime organizado e à corrupção em órgãos públicos federais em ações de repercussão nacional e internacional como: o escândalo do Banco Marka, o escândalo dos aviões da FAB, a privatização do Banespa, operação Máfias Italiana e Espanhola, operação Anaconda, Operação Vampiro e Operação Guerrilha do Araguaia.

Guilherme também é idealizador do Programa Proteger – Programa Nacional de Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-juvenil. É palestrante sobre Estratégias para a prevenção da Violência em escolas, universidades, hospitais, polícias civil e militar, igrejas e empresas, além de ser autor de vários livros.

O Prefeito de Redenção, Marcelo Borges esteve presente ao evento. Ele destacou a importância da realização do evento para Redenção: “A Prefeitura tem todo o interesse em melhorar a segurança nas nossas escolas”, afirmou.

Já o Secretário de Educação de Redenção, Prof. Vanderly Moreira, destacou a importância da conferência: “Estamos comprometidos em garantir a segurança de nossos alunos e profissionais. Por isso é essencial que trabalhemos juntos na prevenção”, destacou o secretário. (A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Educação)