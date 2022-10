TSE censura site por reportagem sobre apoio de Lula a Ortega

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exigiu que o Twitter e o Facebook removam 31 postagens do site Gazeta do Povo que mostravam o apoio que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exigiu que o Twitter e o Facebook removam 31 postagens do site Gazeta do Povo que mostravam o apoio que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. A censura foi determinada em caráter liminar assinado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino que atendeu a um pedido feito pela coligação de Lula. Na ação, o grupo diz que as postagens promoviam “reiterada campanha difamatória” contra o candidato de esquerda.

Ainda segundo eles, o objetivo era “incutir no eleitor a ideia de que ele persegue e ameaça cristãos, assim como seu aliado e amigo”, se referindo a Ortega.

Em sua decisão, o ministro Sanseverino diz que a postagens têm “conteúdos manifestamente inverídicos em que se propaga a desinformação de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a invasão de igrejas, perseguiria os cristãos, bem como apoiaria a ditadura da Nicarágua”.

NOTA DA GAZETA DO POVO

A diretora da Gazeta do Povo, Ana Amélia Cunha Pereira Filizola, afirmou em nota que a decisão é “censura pura e simples”.

– Derrubar conteúdos verdadeiros, e perfeitamente verificáveis, é prática de ditaduras. A decisão, no entanto, reacende a nossa vontade de continuar lutando para que a liberdade de expressão seja totalmente reestabelecida no Brasil, pois, infelizmente, não somos um caso único e inédito. Hoje vemos crescer cada vez mais a interferência do Judiciário contra a liberdade de imprensa. Vamos lutar contra a decisão arbitrária nas esferas cabíveis – diz a nota. (A Notícia Portal / com informações de Pleno News).