Justiça cassa nove vereadores por fraude na cota de gênero em Jacareacanga no extremo oeste do Pará

A Justiça Eleitoral cassou os mandatos e diplomas de todos os vereadores eleitos pela Federação PSDB/Cidadania nas eleições municipais de 2024 em Jacareacanga (PA), por fraude na cota de gênero. A decisão aponta que três mulheres registradas como candidatas Albertina da Conceição Veloso, Francisca Regina Cordeiro da Silva e Graciele Akay Munduruku não realizaram campanha de fato, tiveram votações nulas ou irrelevantes e, em alguns casos, nem votaram em si mesmas, o que caracterizou candidaturas fictícias para burlar a exigência legal de 30% de candidaturas femininas.

Com isso, foram cassados os mandatos dos seguintes vereadores eleitos pela federação:

• Adalto Jair Akay Munduruku

• Albertina da Conceição Veloso

• Antonio Mendes Cardoso

• Ciro Rodrigues Omena

• Francisca Regina Cordeiro da Silva

• Graciele Akay Munduruku

• Ivair Datie Karikafu

• Sandro Waro Munduruku

• Valdivino de Souza Pereira

Além da cassação, Albertina Veloso, Francisca Silva e Graciele Munduruku foram declaradas inelegíveis por oito anos. A Justiça determinou ainda a nulidade dos votos da legenda, a retotalização dos votos e a recontagem do quociente eleitoral. O caso foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para providências na esfera penal, cível e disciplinar.

O PSDB/Cidadania ainda pode recorrer ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará. Os advogados da federação PSDB/Cidadania não se manifestaram até o fechamento desta matéria. (A Notícia Portal com informações de Chellsen Carneiro da Folha do Progresso/ Foto: Divulgação)