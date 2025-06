Duas pessoas são autuadas por posse de cartuchos de munição no Aeroporto de Marabá

A Polícia Federal de Marabá, com o apoio de agentes aeroportuários, realizou vistoria no embarque de passageiros no aeroporto de Marabá, sudeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (20). Como resultado da ação, dois cidadãos foram conduzidos para a Delegacia da PF, ocasião na qual foram autuados pelo Art 14 da Lei 10.826/2003 Estatuto do Desarmamento, por estarem portando cartuchos de munição. A pena prevista para o crime é de reclusão de um a quatro anos, e multa.

No primeiro voo da madrugada, cartuchos de munição foram identificados pelo equipamento de raio-x, em uma necessaire que também continha medicamentos isentos de prescrição. A segunda ocorrência foi no vôo do meio da madrugada, onde foi identificado um blister contendo munição calibre 38, em uma pasta com documentos pessoais.

A delegacia da Polícia Federal relata um aumento significativo na apreensão de munições no aeroporto de Marabá. Mesmo em casos com justificativa legal, a tentativa de embarque sem autorização prévia poderá, no mínimo, provocar a perda do voo pelo passageiro envolvido.

Algumas pessoas, como policiais e pessoas físicas registadas como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), podem transportar munição em situações específicas, porém esse transporte deve ser solicitado com antecedência e deve ser previamente autorizado pela Polícia Federal, (A Notícia Portal conformações do site do governo federal/ Foto: Reprodução).