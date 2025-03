Banco Bradesco encerra atendimento presencial em Cumaru do Norte e população enfrenta dificuldades

O Banco Bradesco fechou sua agência em Cumaru do Norte, deixando a população sem atendimento bancário presencial. A decisão surpreendeu muitos moradores, que agora precisam se deslocar para outros municípios para acessar serviços financeiros básicos.

Até o momento, o banco não divulgou um motivo oficial para o encerramento das atividades. No entanto, especula-se que fatores como a viabilidade econômica da agência e mudanças na administração financeira municipal tenham influenciado a decisão. A chegada do Banco Banpará e o fim da parceria da prefeitura com o Bradesco são apontados como possíveis razões para o fechamento.

A agência do Bradesco foi a primeira instituição bancária a se instalar na cidade e, ao longo dos anos, enfrentou desafios como assaltos, dos quais sempre conseguiu se recuperar. Desta vez, porém, o encerramento parece definitivo, trazendo impactos negativos para a economia local e dificultando a vida dos clientes, principalmente aposentados, comerciantes e produtores rurais.

“Vai fazer muita falta”, afirmam moradores, destacando a importância do banco para o dia a dia da cidade. Com a saída do Bradesco, Cumaru do Norte perde um serviço essencial, deixando um vazio no atendimento bancário presencial e aumentando os desafios da população para realizar operações financeiras. (A Notícia Portal: Voz do Povo de Carajas)