MMA: Jenilto Matos e Esthefany Caramelo vencem lutas em Palmas – TO

Os lutadores Jenilto Matos, peso mosca (57) e Esthefany ‘Caramelo’, peso palha (52) – mais uma vez representaram bem Redenção. Durante competição realizada no último sábado (6) na capital Palmas, saíram vitoriosos.

Aos três minutos do segundo round, por nocaute – Jenilto venceu Gustavo Lopes, de São Geraldo do Araguaia. E Esthefany venceu por pontos, a tocantinense de Palmas, Josy Oliveira, os jurados foram unanimes. Assim trazendo duas vitórias para Redenção. O evento aconteceu na praia da Graciosa.

O lutador Jenilto Matos agora soma 14 vitórias e cinco derrotas na sua carreira, no seu currículo consta participações em importantes eventos, inclusive internacional, já tendo lutado em vários estados, dentre estes o Rio de Janeiro, quando lutou na vila olímpica. Jenilto também já representou o Pará e Redenção em luta internacional, no país Cazaquistão, onde ele foi recebido com honrarias de celebridade

SOCIAL: Jenilto mantem em Redenção uma academia de boxe, onde funciona o seu projeto social ‘Caramelo’ que recruta jovens para receber gratuitamente aulas de boxe e MMA. Atualmente Jenilto também está exercendo a função de treinador da seleção paraense de boxe olímpico pela Federação de Boxe do Pará.

APOIO: Durante entrevista Jenilto disse que a meta do projeto ‘Caramelo’ é continuar representando Redenção e o Pará, como também ampliar o trabalho de recrutar jovens que sonham com uma carreira de atleta. “Estamos abertos para receber apoio de empresas e amigos que queiram nos incentivar, tendo em vista que o município não tem um plano de apoio a esta classe e que as vezes que recebemos pequenas ajudas, os atletas sofreram muito assédio moral”, disse Jenilto. (Rener Valente / A Notícia Portal)