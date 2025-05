Jurandir Guedes, o “vereador do povo”, doa show nacional para a abertura do aniversário de 43 anos de Redenção (PA)

A cidade de Redenção, no sul do Pará, inicia nesta sexta-feira (9) as comemorações pelos seus 43 anos de história. Serão cinco dias de festa, que seguirão até o dia 13 de maio, reunindo cultura, lazer e muita música para a população.

A abertura das festividades será marcada por um momento especial: o show nacional da dupla sertaneja Vitor & Luan, doado à população pelo vereador Jurandir Guedes, em parceria com a Prefeitura de Redenção e o prefeito Dr. Rener. A apresentação será gratuita e marcará o início de uma programação que promete movimentar a cidade e reunir milhares de pessoas.

O show será custeado por meio de emenda impositiva do vereador Jurandir Guedes, uma ferramenta legítima e prevista em lei que permite aos parlamentares destinar recursos do orçamento municipal para projetos de interesse público. Neste caso, o objetivo é proporcionar lazer e entretenimento gratuito à população durante a principal celebração do município.

Conhecido como “o vereador do povo”, Jurandir tem se destacado por sua atuação próxima da comunidade, com ações sociais, projetos populares e iniciativas que alcançam diretamente os moradores. A doação do show é vista como mais uma demonstração de carinho e respeito pelos cidadãos de Redenção.

A parceria com a gestão municipal reforça o espírito de união em torno do bem comum, evidenciando que o trabalho conjunto entre o Legislativo e o Executivo pode resultar em grandes conquistas para a cidade.

Além de fortalecer o sentimento de pertencimento, o evento deve aquecer a economia local, beneficiando comerciantes, ambulantes e trabalhadores do setor de eventos.

O 43º aniversário de Redenção será mais do que uma celebração: será um reflexo do cuidado com as pessoas, da valorização da cultura e do compromisso com uma cidade que cresce com união e participação. (Pedro Henrique, da Redação)